Comment une méditation régulière a boosté ma vie sexuelle

Catherine *, une Londonienne de 29 ans au travail exigeant et au style de vie actif, utilise le sexe comme outil de relaxation. « Imagine ça », dit-elle, « tu te laisses flotter dans une piscine et il n'y a rien autour de toi. Tu es calme et détendue, et tes oreilles sont sous l'eau, donc tu n'entends rien non plus. C'est ce qui produit dans mon esprit quand je fais l'amour ». Catherine n'a pas de processus spécifique pour cela, mais elle souligne que le sexe lui permet « d’éteindre mes pensées et de me concentrer uniquement sur un acte physique », un peu comme la méditation.