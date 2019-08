L'orgasme semble être de l’ordre du mystique, mais on peut l'imaginer comme « l’apogée de l’expérience sexuelle, » explique Marin. Si l’on veut faire encore plus simple, on pourrait dire qu’un orgasme est un simple « réflexe du corps », ou encore l'effet secondaire d’un plaisir intense, explique Shannon Chavez, sexologue. Il est donc préférable de ne pas trop penser à atteindre l’orgasme, mais plutôt de profiter du moment et de tous les autres aspects jouissifs du sexe, dit-elle. « Si vous portez votre attention sur l’excitation sexuelle, il devient possible d’explorer différentes sensations et vous entraîner à la stimulation en faisant monter la tension et apprendre à relâcher cette tension dans le corps , » explique-t-elle. Et si l’excitation est à son comble, vous atteindrez peut-être l’orgasme.