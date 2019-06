Si l’on crée un diagramme logique pour les mots sexe et yoga, on trouvera de nombreux points communs : respiration profonde, positions dignes d’une partie de Twister, origines tantriques . Il suffit de taper ces deux mots sur Google pour s'apercevoir qu’il existe des centaines de conseils pour incorporer le yoga à sa vie sexuelle et vice-versa. On y trouve également une vidéo Youtube de Christopher Gladwell , auteur de Engaged Yoga , qui explique le lien entre les deux pratiques. « Les pratiques de Yoga comme l’asana et la méditation nous aident à ouvrir les lignes de la béatitude, » explique-t-il. « Lorsque ces lignes de béatitude sont ouvertes durant les relations sexuelles, cela permet d’étendre l’énergie de l’orgasme génital, qui se propage alors dans tout le corps, dans tout le cosmos. » Ça a l’air sympa, non ? Qui ne voudrait pas d’un orgasme si fort qu’on le ressente du bout des doigts jusque dans le cosmos ?