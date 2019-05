Avec son projet Visual Orgasms, l’artiste Faith Holland aborde simultanément les thèmes de l’humour et la dynamique du genre. « Ce qui m’a intéressé, c’est l'envie des médias de faire une représentation visuelle d'une sensation qui est invisible, » explique-t-elle dans un échange d’e-mail, faisant référence à l’orgasme. Quand on réfléchi à un exemple de cette représentation visuelle dans les films, on pense automatiquement au « money shot » (le moment de l’éjaculation masculine en pornographie).