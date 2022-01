Wie regelmäßiges Meditieren mein Sexleben verbesserte

Rund 25 Prozent aller Frauen haben Schätzungen zufolge Schwierigkeiten dabei, einen Orgasmus zu bekommen, oder hatten noch gar keinen . Frauen, die regelmäßig zum Höhepunkt kommen, tun das aber auch nur bei etwa 50 bis 70 Prozent aller sexuellen Kontakte. „Viele Frauen denken in einem sexuellen Umfeld nicht an das Richtige“, meint Boston. Sie machen sich beispielsweise zu viele Gedanken darüber, wie viel Spaß der:die Partner:in wohl gerade hat , oder zerbrechen sich den Kopf über ihre eigenen Körper; viele Frauen sind beim Sex abgelenkt, sagt Boston. Meditation – also das Besinnen auf den Moment und die Konzentration auf einen bestimmten Gedanken oder eine bestimmte Aktivität – kann dabei helfen, jemanden in eine sexy Situation zurückzubringen.