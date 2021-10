Netflix’ Maid half mir, meinen eigenen Missbrauch zu verarbeiten

Wenn du versuchst, einer missbräuchlichen Person zu entkommen – ob nun für eine fünfminütige Zigarettenpause, oder um in ein neues Leben zu entfliehen –, ist da plötzlich diese primitive Angst in dir. Es fühlt sich so an, als rase dein ganzes Blut plötzlich doppelt so schnell durch deine Adern. Was, wenn mich mein angespannter Atem verrät und er merkt, dass ich abhauen will? Was, wenn meine Beine nicht schnell genug laufen, um mich durch die Haustür zu tragen?