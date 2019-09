Psychische Krankheiten haben keine Ferien: Weihnachten mit meiner depressiven Mutter

Weihnachten ist die Zeit des Jahres, in der ich mich am liebsten dreiteilen möchte. Einmal, um in die Heimat zu meinem Vater zu fahren, an Heiligabend im alten Kinderzimmer zu liegen und an die Decke starrend darüber zu reflektieren, wie schnell dieses Jahr doch wieder vergangen ist. Einmal, um zu Hause zu bleiben, mich auf der Couch einzurollen und nach drei Tassen Glühwein anzufangen, Weihnachtsklassiker mitzujaulen. Ein weiteres Mal, um Zeit mit meiner Mutter zu verbringen und ihre Hand zu halten. Die Weihnachtszeit ist nicht für jede*n die schönste Zeit des Jahres. Für zerrüttete Familien ist sie oft auch die einsamste.