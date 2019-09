Die Magie ist weg – Warum sich Weihnachten als Erwachsene seltsam anfühlen darf

Nicht in Wien und nicht in Zürich, dafür in der Heimat unserer Eltern: Bratislava – dem verschmähten, kleineren Bruder Wiens, mit seinen an Plattenbauten grenzenden Einkaufszentren und immer noch nicht überall entfernten Stacheldrähten. Für uns Kinder war das Haus der gemeinsamen Großeltern ein Kompromisshaus, das vorrangig gebaut wurde, um Erinnerungen zu schenken. Es war das Haus, in dem wir im Wohnzimmer stundenlang Zelte aus Bettdecken und Stühlen bauten, um uns darunter zu verstecken, kleine Tanzeinlagen zu den neuesten Bravo Hits einstudierten und damit bis zum Schlafengehen alle nervten. Das Haus, in dem wir russische Märchen sahen und erfundene Lieder auf Kassetten sangen. Es war unser Haus – zu diesem Zeitpunkt. Niemand konnte ahnen, dass sich das bald ändern würde.