Bei uns daheim ist es jedes Jahr ähnlich: Am Vorabend ist das alljährliche Stufentreffen, das eigentlich immer – außer vielleicht bei den Schwangeren – in irgendeiner Spelunke oder auf einer der vielen Partys in der Stadt endet. Heißt im Umkehrschluss, dass der 24. Dezember tendenziell mit einem ausgewachsenen, knurrenden und fauchenden Kater startet. Ausschlafen kann ich persönlich in Gesellschaft dieses fluffigen Tierchens schon ewig nicht mehr, aber wenn man nicht allein aufwacht, dann kuschelt man sich noch ein bisschen an den Freund und lässt den Kopfschmerz Kopfschmerz sein und die Übelkeit Übelkeit. Nach dem Aufstehen hilft man dann schon irgendwie, aber für alles Anspruchsvolle ist der Kopf irgendwie zu matsche und zum freiwilligen Tischdecken brauche ich mindestens so lange, wie zum Lesen eines 500-Seiten-Fitzeks. Hach ja. Schnibbeln? Hat dann irgendwie keiner Lust zu und Mama steht allein in der Küche. DAS. MUSS. SICH. ÄNDERN.