Trotzdem gebe ich mir (und meinem Ofen) jedes Jahr, genauer gesagt immer pünktlich zur Weihnachtszeit, noch mal eine Chance. Und werde – natürlich – enttäuscht. Plätzchen, die unten schwarz und in der Mitte noch roh sind, sind leider nicht so richtig der Bringer. Aber in diesem Jahr wird alles anders. In diesem Jahr wird es in meiner Küche nicht nach Verzweiflung riechen, sondern nach Schokolade und guter Laune. Wie ich das schaffe? Mit den folgenden fünf Rezepten.