Wie ich dank meiner verstorbenen Mutter eine Fehlgeburt während Corona überstand

Nach dem Tod meiner Mutter war es meine größte Angst, ohne sie in die Mutterrolle zu schlüpfen. Wie sollte ich bloß ohne meine Mutter zur Mutter werden? Jetzt aber habe ich in ihrer Abwesenheit eins verloren. Ich erinnerte mich daran, dass sie täglich von mir geschminkt werden wollte, als sie sich im Krankenhaus von einer Notoperation am Hirn erholte und sich einer aggressiven Strahlen- und Chemotherapie unterziehen musste. Das Schminken wurde zu unserem Ritual, einer Lektion in Unverwüstlichkeit. Mir wurde klar, dass ich diese Tortur nur mit der Stärke, die meine Mutter ihr ganzes Leben an den Tag gelegt hat, überstehen würde. Schließlich hatte diese Frau im jungen Alter von 21 ihre Familie in Pakistan zurückgelassen, um mit ihrem Mann ein Leben in der Fremde, im ländlichen Kanada, zu beginnen. Es war dieselbe Frau, die, nachdem sie jung Witwe geworden war, drei Kinder erfolgreich großgezogen hatte – und das mit viel Liebe, trotz der finanziell schwierigen Umstände. Diese Frau war es auch gewesen, die, nachdem bei ihr Krebs im Endstadium diagnostiziert worden war, nie „Warum ich?“, sondern „Warum nicht ich?“ fragte und dann mit einem Augenzwinkern vom Krankenhausbett aus Stand-Up-Comedy Show vom Feinsten ablieferte: „Ich habe keinen Hirntumor... Ich habe Hirnhumor!“ Die Erinnerung an meine Mutter und ihre unglaubliche Stärke half mir dabei, Mut zu fassen, meine eigene Fehlgeburt einzuleiten. Und so trug ich etwas Lippenstift auf und nahm die Pillen ein.