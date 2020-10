Six heures plus tard, le sang est arrivé. Pour contrôler les douleurs que je craignais tant, j'ai administré à mon corps autant d'analgésiques que possible. Blottie contre ma bouillotte dans mon lit, j'ai ressenti des crampes diffuses, puis des bouffées de chaleur. Lorsque je me suis levée pour aller aux toilettes, j'ai eu l'impression que la pièce tournait. J'ai vomi. À partir de ce moment et jusqu'au lendemain matin, j'ai fait des allers-retours entre mon lit et la salle de bain, en passant de gros caillots qui, je le supposais, contenaient le fœtus. Lorsque je me suis réveillée le lendemain, j'ai poussé un soupir de soulagement en pensant que je m'en étais sortie. Mais deux jours plus tard, les crampes sont revenues. La douleur s'est intensifiée au point de me retrouver pliée en deux sur les toilettes, pressant une bouillotte contre mon pelvis douloureux alors que plus de tissus fœtaux quittaient mon corps. Tout ça pour une myrtille. J'étais à bout de forces.