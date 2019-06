J’ai enfin réussi à produire des spermatozoïdes et nous avons fait une FIV. Heureusement, mon assurance couvre jusqu’à 10 000 $ pour le traitement de l’infertilité, et nous avons réussi à obtenir huit zygotes viables. Deux ont été inséminés la première fois et nous avons congelé les autres. Nous nous sommes rendus chez le docteur deux semaines après le transfert et une échographie a montré que l’un des embryons se développait bien. Nous étions aux anges, mais il était encore très tôt. Deux embryons ont été implantés sur la paroi utérine d’Amy et l’un d’entre eux allait devenir Emzy, notre fille, le deuxième n’a malheureusement pas tenu. C’était vraiment très impressionnant. Amy s’est réveillée au beau milieu de la nuit et perdait beaucoup de sang. Mais il nous en restait une et elle allait parfaitement bien. Autour de la 12e semaine, on a annoncé autour de nous l’arrivée de Emzy, qui a maintenant six ans. Ce n’est pas que c’était un secret, j’en avais parlé à ma mère, c’est simplement qu’on évitait d’en parler de peur que ça ne marche pas. Lorsque Emzy a eu neuf mois, on a recommencé la procédure et on a eu Flash, qui a maintenant cinq ans. J’ai vraiment essayé de ne pas trop me faire d'idées durant la procédure — mais je savais depuis le début que ça marcherait. Il existe peut-être un stigma dans notre culture autour de l’incapacité à concevoir « naturellement, » mais nos deux enfants en valent vraiment le coût.