Pour moi, ce message était tout ce qu’il y a de plus logique. J'avais simultanément découvert les notions de contraception et de sexe. On avait poussé les gens de ma génération à croire qu’une grossesse pouvait et devait se faire comme on l'entendait. Nos profs d’éducation sexuelle nous avaient appris qu'il fallait attendre d'être prêtes — oubliant de préciser qu’il serait peut-être trop tard une fois l’heure venue. Comme j’avais encore quelques années devant moi avant d’atteindre ma « date limite », je me suis dit que je pouvais essayer de tomber enceinte « de la bonne manière » : spontanément et naturellement. Je savais qu’il existait toute une gamme de technologies de reproduction assistée, mais à cette époque, je voyais cela comme une sorte de raccourci pour les personnes trop paresseuses pour se donner les moyens d’y arriver. Tu peux y arriver ! Me susurrait à l'oreille ma coach intérieure — toute bornée, encourageante et naïve qu’elle était. Quand on veut, on peut !