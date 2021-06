Cela dit, quelques facteurs peuvent entraîner un changement de la taille, de la couleur et de la forme de votre aréole au fil du temps, comme la puberté, les règles et, bien sûr, la grossesse. "Quand on pense à la fonction première des [aréoles], il est logique qu'elles deviennent plus grandes et plus foncées", explique le Dr White. Les aréoles ne sont pas seulement des accessoires pour vos mamelons ; elles remplissent aussi une fonction.