Le “Sad Nipple Syndrome” : quand vos tétons vous dépriment

Ou peut-être devrions-nous le faire d'une manière moins choquante et moins brutale ? C'est un processus lent, certes, mais des articles comme celui-ci, et d'autres forums comme Reddit et Quora commenceront certainement à faire connaître le syndrome du téton triste. Plus on en parle, plus vite on peut unir les tétons émotionnels et susciter l'intérêt de chercheurs qui ne sont pas impliqués dans d'autres affaires bien plus urgentes, et qui ont du temps libre et de l'argent à disposition. Pour être honnête, je n'envisage pas de retourner à l'université pour faire un doctorat sur le syndrome du téton triste.