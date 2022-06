Souvenez-vous de vos premières règles à l’école. Combien d'entre nous ne voulaient pas aller en cours de sport pendant nos règles, soit à cause des crampes douloureuses, des serviettes hygiéniques ou même des fuites ? Il était tout aussi difficile de dire à qui que ce soit pourquoi nous nous sentions incapables d’y aller, car les professeurs roulaient généralement des yeux -on devait souvent trouver une autre excuse, non ?Malheureusement, la société a interdit de parler des règles au point que les adolescentes préfèrent ne pas faire de sport du tout. Selon une enquête mondiale menée par PUMA et Modibodi®, la moitié des filles ne font pas de sport à cause de leurs règles, et les trois quarts d'entre elles sont anxieuses et manquent de concentration par peur de possibles fuites.Le temps est venu de s'attaquer au tabou et d’entamer une vraie conversation. En offrant à celles qui ont leurs règles une alternative aux produits hygiéniques jetables, ainsi que la possibilité de rester actives sans craindre lesfuites, la nouvelle gamme de sous-vêtements PUMA x Modibodi® change la donne. Dans un monde où il est jugé inapproprié pour les femmes de parler de leurs règles, trois athlètes de haut niveau brisent le silence. Elles nous ont expliqué pourquoi il est grand temps de parler haut et fort de nos cycles menstruels...