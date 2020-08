“No Bra” : la place du téton dans l’histoire de la mode

Plusieurs siècles plus tard, le mamelon a pris une toute autre signification. Les manifestations de 1968 lors du concours Miss Amérique sont depuis entrées dans l’histoire, marquant le moment où brûler son soutien-gorge est devenu le symbole du mouvement féministe. Cependant, il est important de noter que cette histoire relève plus du cliché que de la réalité. Bien que les manifestantes en marge de l'événement aient jeté dans une "poubelle de la liberté" des objets qu'elles considéraient comme symboliques de l'oppression féminine - notamment des soutiens-gorge, du maquillage et des talons hauts -, ces objets n'ont jamais été brûlés comme on l'entend souvent. Les années 60 ont cependant été marquées par le rejet massif du soutien-gorge au sein du mouvement de libération de la femme, en raison de son inconfort et de son association avec les restrictions patriarcales. Dans ce contexte, un téton se laissant deviner sous un vêtement pourrait être interprété comme un refuer de se plier aux conventions. Pour d'autres, c'est devenu une nouvelle forme de "fashion statement". Les idéaux hippies des années 60 et les silhouettes décontractées des années 70 (sans parler de la fièvre du disco) ont largement adopté la tendance du "No Bra", évoquant un glamour léger et décomplexé qui était incarné par des personnalités comme Jane Birkin, Bianca Jagger et Marisa Berenson.