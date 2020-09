Retard de règles : 6 raisons possibles autres que la grossesse

Avant de les aborder, il convient de mentionner rapidement quelques mises en garde : dans la plupart des cas à suivre, nous parlons d'un seul retard de règles. Si cela vous est arrivé trois fois ou plus consécutivement, c'est le signe que vous devez consulter votre médecin pour vous assurer que vous n'avez pas de règles irrégulières, qui peuvent être causées par des problèmes plus graves comme le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) ou des fibromes (tumeurs utérines bénignes). En outre, si vos règles ont plus d'une semaine de retard et que vous savez que vous avez eu des rapports sexuels non protégés au cours de ce cycle, il est temps de faire un test de grossesse.