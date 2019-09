6 mögliche Gründe für eine verspätete Periode

Ja, es kann schon mal nervig für dich sein, deine Periode zu bekommen. Aber noch nerviger ist es wohl, wenn sie nicht kommt. Die meisten von uns kennen das Szenario: Die Menstruation kommt nicht an dem Tag, an dem wir sie erwartet haben. Und auch an den nachfolgenden bleibt sie aus. Alles, was wir denken können, ist: Bitte jetzt nicht schwanger sein! Aber keine Sorge, es besteht kein Grund, in Panik zu geraten.