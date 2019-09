Diese Gedanken kreisen konstant in meinem Kopf, seit ich herausfand, dass ich schwanger bin. Als ich auf den positiven Schwangerschaftstest blickte, war ich nicht überglücklich. Ich war nicht komplett aus dem Häuschen. Ich hätte nicht die ganze Welt umarmen können. Die ersten Wochen fühlte ich mich wie eine Heuchlerin. Weil ich im letzten Winter eine Fehlgeburt erlitten hatte, machte ich mir Sorgen, auch dieses Baby verlieren zu können. Jedes noch so kleine Ziehen in meinem Bauch machte mir Angst. Der dunkle Ausfluss, der einen Fleck in meiner Unterwäsche hinterließ, machte mir Angst. Also tat ich etwas, das ich sonst nie tat: Ich recherchierte online nach Erklärungen. Ich verschlang einen Artikel nach dem anderen, lass Ratgeber, Forenbeiträge, Blogs. Alles in der Hoffnung, herauszufinden, dass das, was ich erlebte normal war. Das Internet wird niemals dafür sorgen, dass du dich normal fühlst.