Fangen wir nochmal kurz mit den Basics an. Du bekommst deine Periode, weil deine Gebärmutterschleimhaut sich ablöst. Diese wird jeden Zyklus neu aufgebaut, um einem potenziellen Ei die Möglichkeit zu geben, sich in der Gebärmutter einzunisten. Bist du nicht schwanger, stößt die Gebärmutter die Schleimhaut ab. Diese wird dann durch deinen Gebärmutterhals und deine Vagina nach draußen befördert. All das wird durch ein komplexes Wechselspiel von Hormonen kontrolliert.