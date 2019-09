Was der Farbton deines Menstruationsblutes über deinen Körper verrät

Eine Sache, bei dem du dir sicher sein kannst, dass sie normal ist, ist, dass sich die Farbe deines Menstruationsblutes im Verlauf der Periode ändert. Das liegt vor allem daran, dass auch die Menge an Blut nicht immer gleich bleibt, so Dr. Dardik. „Wenn die Blutung nur schwach ist, fließt das Blut nicht so schnell hinaus”, erklärt sie. Daher hat es mehr Zeit zu oxidieren, was dem Ganzen eine braune Tönung verlieht. Wenn du hormonell verhütest, hat es meist eine hellere rote oder bräunliche Farbe, da deine Blutung auf Grund deiner Verhütungsmethode generell schwächer ist.