Auch die Veränderung der westlichen Mode trug dazu bei. Je mehr modische Freiheit die Frau sich erkämpfte, umso stärker wurde sie von der Schönheitsindustrie dazu gedrängt, sich zu rasieren. Ärmellose Kleider – die Achselhaare mussten ab. Kurze Röcke – die Beine mussten rasiert werden. Noch kürzere Röcke – auch die Oberschenkel mussten stoppelfrei sein. Im Jahr 1946 wurde dann der Bikini in den USA etabliert und so mussten auch die Haare in der heute nach diesem Kleidungsstück benannten Bikini-Zone dran glauben.