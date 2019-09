Leonie sieht anders aus, dachte ich. Irgendetwas an ihr hatte sich verändert. Da wusste ich noch gar nicht, wie Recht ich hatte. Denn als meine Freundin aus Teenagertagen mir bei einem Treffen nach viel zu langer Zeit in unterschiedlichen Städten erzählte, dass sie kürzlich die Praxis ihres achten Gynäkologen mit der Diagnose Endometriose verließ, konnte ich die seelischen und körperlichen Schmerzen in ihren Augen sehen. Daneben sah ich Angst, Scham und Verwirrung. Doch das hellste Scheinen, das ich erkennen konnte, war das unverkennbare Glitzern von Klarheit. Klarheit für Schmerzen, die Ärzt*innen, Freundinnen und sie selbst jahrelang versuchten als normale Regelschmerzen abzutun. Schmerzen, die aber jede zehnte Frau auf der Welt regelmäßig spürt. Frauen, die, genau wie meine tapfere Freundin, über Jahre hinweg einen kaum auszuhaltenden Zustand still ertragen ohne zu wissen, was genau mit ihren Körpern los ist. Was genau ihnen den Boden unter den Füßen wegreißt und ihnen vom Uterus aus die Luft abschnürt. Jahre, in denen sie von Arzt zu Arzt rennen, bis sie endlich an die oder den einen gelangen, der das Wort Endometriose laut ausspricht. Und auch wenn die Diagnose sich anfühlt wie das Erwachen in einem anderen Leben, in dem man plötzlich alles klarer sieht, ist es in Wirklichkeit nur das Erreichen der ersten Etappe einer langen Reise. Doch ich überlasse ihr diesen Platz, um ihre eigene Geschichte zu erzählen, in der Hoffnung, dass ihr Text laut vorgelesen wird. So laut, dass es schon bald keiner Erklärung mehr bedarf für eine chronische Erkrankung, an der heute weltweit schätzungsweise 200 Millionen Frauen leiden.