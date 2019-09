Mehr als nur Regelschmerzen: Darum ist der internationale Endometriose-Monat so wichtig

Auch in den USA gibt es zahlreiche gemeinnützige Organisationen, die sich dafür einsetzen, mehr Bewusstsein für die weit verbreitete Krankheit zu schaffen. Eine von ihnen, EndoMarch.org, veranstaltet ameinen international angesetzten Marsch und Aktionstag. In Deutschland kann in Schweinfurt mitgelaufen werden ( hier geht es zum Facebook-Event). Zusätzlich gibt es in Bad Wannsee vomAktionstage unter dem Motto „Selbst-Hilfe bei Endometriose – Was können Betroffene beeinflussen“, zu denen man sich noch anmelden kann. Unter anderem werden dort Fragerunden stattfinden, Patienten können entspannende Übungen für den Alltag lernen und sich mit anderen Betroffenen austauschen ( hier gelangt ihr zum vollständigen Programm sowie der Anmeldeseite der Thementage). Des Weiteren findet amin Wien der 4. Internationale Endometriosetag statt, an dem Experten aus unterschiedlichen Feldern zu Wort kommen werden ( hier bekommt ihr alle Infos).