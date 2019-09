Der Kurzfilm Blood Normal der skandinavischen Binden-Marke Libresse startet mit dem vermeintlich witzigen Zitat „What do you call a girl on her period? Call her next week!“. Solche oder ähnliche Sprüche hat wahrscheinlich jede Frau im Laufe ihrer Menstruations-Karriere schon einmal zu hören bekommen. Aber wisst ihr was? So lustig ist das alles eigentlich gar nicht. Erstens weil die monatliche Periode nicht an uns allen spurlos vorbeigeht, sondern mit echten Schmerzen und Stimmungsschwankungen verbunden sein kann. Und zweitens ist es den meisten Frauen (und Männern) noch immer unangenehm über die Menstruation (und allem, was dazu gehört) zu sprechen – vor allem in der Öffentlichkeit. Verwunderlich ist das nicht, denn von der Gesellschaft wurde sie schon immer tabuisiert, mit Gefühlen wie Ekel und Scham besetzt.