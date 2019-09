So funktioniert der weibliche Zyklus – mit & ohne Pille

Im Schnitt durchlaufen Menschen mit weiblichen Geschlechtsorganen rund 400 Mal im Laufe ihres Leben den Menstruationszyklus, ein Vorgang, der in den meisten Fällen während der Pubertät zwischen 11 und 18 Jahren einsetzt und erst mit den Wechseljahren endet. Bis dahin hat eine gesunde Person also im Prinzip alle vier Wochen die Chance schwanger zu werden. Ein Menstruationszyklus beginnt mit dem ersten Tag der Periode und endet einen Tag vor dem Einsetzen der nächsten Regel. Dazwischen liegen im Schnitt 23 bis 35 Tage, da die Zykluslänge von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Jeder erneute Zyklus wird von verschiedenen Hormonen gesteuert, die in unserem Gehirn produziert werden und über den Blutkreislauf in die Eierstöcke gelangen, und bereitet den weiblichen Körper jeden Monat wieder auf eine mögliche Schwangerschaft vor. In den Eierstöcken befinden sich von Geburt an etwa 1 Million Eizellen, die theoretisch das Potenzial haben befruchtet zu werden. Der Monatszyklus jeder Person mit einer Gebärmutter und Eierstöcken besteht aus drei unterschiedlichen Phasen: Die Follikelphase (1. Zyklushälfte), die Ovulationsphase (Der Eisprung) und der Lutealphase (2. Zyklushälfte). Und das passiert in den jeweiligen Phasen: