Oui, on peut tomber enceinte avec une seule trompe de Fallope

J'ai également parlé avec Elizabeth, 39 ans, qui a eu une grossesse extra-utérine à 27 ans qui a entraîné la perte d'une trompe de Fallope - et a failli lui coûter la vie. Aujourd'hui, elle a deux enfants. Une fois de plus, cette patiente avait été mal diagnostiqué au départ. "Je n'avais même pas réalisé que je faisais une fausse couche", raconte Elizabeth. "Mes règles étaient tardives et quand elles ont commencé, il y avait des caillots et des douleurs inhabituelles. C'est une collègue de travail qui m'a suggéré d'aller chez le médecin. J'étais réticente à l’idée d’y aller parce que je n'avais pas d'assurance maladie [nous sommes aux Etats-Unis, ndlr], mais la douleur a fini par s'aggraver. J'ai découvert chez le médecin que j'avais fait une fausse couche. Comme je payais de ma poche, elle n'a pas fait d'échographie, me disant que ça me coûterait moins cher comme ça.".



Mais une échographie aurait révélé qu’elle avait fait une grossesse extra-utérine. Au lieu de ça, Elizabeth s'est vu programmé un curetage. Au cours de l'opération, le tube où son embryon s'était implanté s'est rompu. Sa trompe gauche a été retiré et les médecins lui ont dit que sa fertilité pouvait être compromise. Mais comme son ovaire était encore intact (comme le mien et celui de Jessica Simpson), ils ne pouvaient pas dire à quel point il serait difficile (ou non) de concevoir. Neuf mois plus tard, Elizabeth est tombée enceinte de son premier enfant, et deux ans plus tard, elle en a eu un deuxième.