In ihrem Buch schreibt Simpson, wie sie von einer Ärztin zur nächsten ging, weil sie nach einer kräfteraubenden Tour zu Beginn ihrer Karriere unter Schmerzen und Krämpfen litt. Sie wurde fehldiagnostiziert – man sagte ihr, sie hätte eine vergrößerte Blase –, mit Aspirin behandelt und nach Hause geschickt. Doch bei einem Auftritt in Boston kamen die Schmerzen zurück und sie waren sogar noch schlimmer als vorher. Ein Gynäkologe führte eine Ultraschalluntersuchung durch und fand eine Zyste an ihrem rechten Eileiter. Weil der Eileiter zu stark beschädigt war als das man ihn hätte retten können, wurde er komplett entfernt. Als sie das erfuhr, reagierte Simpson verzweifelt, weil sie Angst hatte, jetzt keine Kinder mehr bekommen zu können. Daraufhin erklärte ihr der Arzt, sie könnte jetzt nur noch jeden zweiten Monat schwanger werden. Und trotzdem bekam Jessica in den folgenden Jahren drei Kinder.