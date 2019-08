Bei diesen Symptomen solltest du jetzt einen Chlamydien-Test machen

Was passiert, wenn mein Test positiv ist ? Das ist erst einmal kein Grund zur Sorge. So lange eine Infektion frühzeitig erkannt wird, sind Chlamydien eigentlich gut behandelbar. In der Regel verschreiben Ärzt*innen ein Antibiotikum, das über einen längeren Zeitraum eingenommen werden muss, auch dann, wenn die Beschwerden schnell wieder verschwinden. Man kann es nicht oft genug sagen: Ihr solltet euch an die Vorgaben halten, da ein vorzeitiges Absetzen der Medikamente zu einer erneuten Vermehrung der Bakterien führen kann. Noch ein Wermutstropfen: Während der Behandlung solltet ihr auf Sex verzichten – so lange, bis eine Weitergabe der Bakterien definitiv ausgeschlossen werden kann.