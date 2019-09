6 Dinge, die jede Frau vor dem ersten Mal Analsex wissen sollte

„Natürlich hat die Realität sehr wenig mit dem zu tun, was man in Pornos sieht“, sagt er Refinery im Interview. „Das nachzumachen, was im Porno passiert, ist ungefähr so, als würde man anhand eines Steven Seagal Films das Schießen lernen wollen. Es wird garantiert Verletzte geben.“ Macht also lieber einen großen Schritt weg vom Porno, und auch von euren bisherigen Vorstellungen des Analsex’. Im folgenden Guide haben wir Schritt für Schritt erklärt, wie man die heikle Angelegenheit angehen kann, ohne, dass es merkwürdig oder ungemütlich wird. Glaubt uns, Analsex kann für beide Parteien gleichermaßen stimulierend sein!