Bakterielle Vaginose (BV) ist frustrierend. Deine Vagina juckt, du hast das Gefühl, in deiner Unterhose vergammelt ein Fisch und bei jedem Wasserlassen verspürst du diesen fürchterlichen Schmerz, der dich zum Heulen bringen könnte. Das Einzige, was du möchtest, ist sie so schnell es geht loszuwerden und am besten für immer. Doch eben Letzteres ist ein Problem, denn die bakterielle Vaginose kann immer wieder zurückkommen. Also passiert es, dass nach einigen Monaten der Ruhe, die Infektion plötzlich wieder auftritt und die ganze Tortur von vorne beginnt: einen Termin beim Gynäkologen oder bei der Gynäkologin machen, sich untersuchen lassen und dann mit Medikamenten die BV für einige Zeit in Schach halten. Bestimmt hast du dich schon oft gefragt, warum diese Infektion einfach nicht verschwinden will – ich hab es auf jeden Fall. Deshalb habe ich mich auf die Suche nach einer Antwort begeben.