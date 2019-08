10 Dinge, die du wissen solltest, wenn du keine Kondome benutzen willst

Es gibt ein paar wirklich gute Gründe, warum Kondome in jeden Nachtisch gehören. Sie sind der beste Schutz vor Geschlechtskrankheiten, sie sind immer griffbereit, wenn sie benötigt werden und sie benötigen keinen vorherigen Gang zum Doktor. Aber nachdem sie sich einige Zeit gedatet haben, kommt bei vielen Paaren der Punkt, an dem ihre Liebe für Kondome ins Wanken gerät. „Es gibt einen Punkt, meist wenn Paare sich in ihrer Beziehung sicher fühlen, an dem sie zu einer alternativen Verhütungsmethode greifen möchten“, sagt Larry Swiader, Social Media Leiter der nationalen Kampagne zur Verhinderung von ungewollten Schwangerschaften und Schwangerschaften im Teenageralter. „Und wir wissen, dass viele Menschen für diesen Moment schlecht vorbereitet sind.“