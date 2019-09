Gemeinsam mit o.b.® räumen wir mit den 6 größten Tampon-Mythen auf

In den späten 1970er-Jahren und frühen 1980er-Jahren entfachten TSS-Erkrankungen bei menstruierenden Frauen in den USA, die Tampons verwendeten, eine Diskussion um die Gefahr von Tampons. Diese Frauen hatten äußerst saugfähige Tampons verwendet, welche besonders lange in der Vagina gelassen wurden. Nach Bekanntwerden der Zusammenhänge wurden die Tampons sofort vom Markt genommen, und werden seitdem auch nicht mehr produziert. Die Infektionen gingen wieder auf ein Minimum zurück. Die heutigen Tampons sind aus Viskose oder Baumwolle und lange nicht so saugfähig, was regelmäßiges Wechseln nötig macht und somit das Risiko einer Erkrankung durch Tampons minimiert.