Warum ich meine Kinder dabei zusehen lasse, wenn ich meinen Tampon wechsle

Ich habe die vergangenen 25 Jahre damit verbracht, mich in diesen Momenten zu verstecken. Immer ist Vorsicht, Nachsicht, Rücksicht angesagt. Möglichst viele Tampons und Einlagen dabei haben, möglichst schwarze Unterwäsche an besonders starken Tagen, möglichst keine offene Ansprache darüber. Die Menstruation hält bei den meisten Frauen jahrzehntelang an und doch werden wir dazu trainiert, so zu tun, als gäbe es sie nicht. Fast so, als wäre die Periode der Voldemort des weiblichen Alltags.