1. Um die Brust richtig abtasten zu können, legt euch auf den Rücken und hebt die Arme an.

2. Nun nehmt ihr die mittleren drei Finger, um die Brust flächendeckend abzutasten. Die rechte Hand untersucht die linke Brust und umgekehrt.

3. Tastet euch in engen, senkrechten Bewegungen vom Brustbein bis zur Achselhöhle vor – ähnlich wie beim Rasenmähen. Anfangs solltet ihr aber nicht zu viel Druck dabei ausüben.

4. An jeder Stelle lasst ihr nun die Finger in einem münzgroßen Radius kreisen. Mit jedem Kreis an jeder Stelle erhöht ihr den Druck, sodass dadurch alle Schichten der Brust erfasst werden.

5. Der erste Kreis wird mit leichtem Druck ausgeübt, sodass man nur die Hautpartien, nicht aber das darunter liegende Gewebe fühlt. Der zweite Kreis benötigt mittleren Druck. Beim dritten Kreis solltet ihr so stark drücken, dass es etwas unangenehm wird, aber noch nicht weh tut.