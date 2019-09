Kannst du am Freitag noch sagen, was du am Montag gegessen hast? Ich scheine da oft an retrograder Amnesie zu leiden. Meist beachte ich die Kulinarik auf meinem Teller nur mit einem Auge, während das andere saugnapfartig auf meinem Smartphonedisplay klebt. Das geht leider vielen von uns so. Alles wird im Automatismus geregelt und möge doch bitte auch noch zackzack gehen. Aber so verpassen wir das einzige, was wir mit Sicherheit besitzen: Den Moment. Wir sind abgelenkt, denken an Vergangenes oder daran, was alles noch gemacht werden muss und so zieht das Leben an uns vorbei ohne wirklich gelebt zu werden. Das Bewusstsein zu schärfen, ist aber gar nicht so schwer und lässt sich in beliebigen Situationen ganz heimlich üben. Putz dir doch heute Abend mal ganz bewusst die Zähne, hör und fühl, wie die Zahnbürste deine Kauleiste poliert und der weiche Schaum der Zahnpasta sich dadurch so sehr ausdehnt, dass man irgendwann wie ein tollwutbefallenes Eichhörnchen aussieht. Und wie das riecht und schmeckt! Beißendes Menthol? Lecker fruchtiger Erdbeer-Flavour? Egal, welche Situation du dir zum Üben aussuchst: Im Grundsatz geht es darum, das Bewusstsein für den eigenen Körper und die Umwelt zu schärfen und das Leben, das in jedem einzelnen Moment steckt, wahrzunehmen. Life is now!