Yoga ist der perfekte Ausgleich zum stressigen Alltag. Bei der Sportart steht die körperliche Verausgabung genauso im Vordergrund wie die mentale Stärkung. Kein Wunder, dass immer mehr Menschen den 'herabschauenden Hund' oder den 'Sonnengruß' praktizieren. So groß wie das Interesse am Yoga ist in Berlin inzwischen auch die Auswahl an Studios. Bei dem Überangebot ist es gar nicht so einfach, den passenden Ort zum Sporteln und Entspannen zu finden. Schließlich ist Yoga nicht gleich Yoga und jede*r hat bei der Technik seine eigene Präferenz. Wir stellen euch neun Yoga-Spots in der Hauptstadt vor, die definitiv einen Blick wert sind. Namaste!