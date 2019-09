Jetzt also Yoga. Doch wie genau hilft die Nadi X Pants dabei, aus dir einen Meisteryogi zu machen? Mit sanften, elektronischen Impulsen und einer passenden App. In die Yogahose sind fünf unsichtbare Sensoren eingenäht, die sich mit der App verbinden und erkennen, in welcher Yogapose du dich gerade befindest. Führst du die Übung nicht sauber aus, erkennt das die App und schickt sanfte Impulse an Knie, Hüfte oder Knöchel. Die Dauer und Intensität der Vibrationen variiert je nach Anpassungsgrad der Pose. Ziemlich smart, diese Idee und ab September wird sich zeigen, ob das Konzept aufgeht. Dann ist die Nadi X Pants nämlich offiziell für voraussichtlich 199 Dollar erhältlich. Demonstration gefällig?