Wir haben uns getraut und besuchten am Weltmädchentag im Rahmen der „Pussy is Power“-Kampagne der Deutschen Stiftung Weltbevölkerung eine Veranstaltung mit anschließendem, wütendem Yoga. Genug Gründe, um als Frau momentan sauer zu sein, gibt es in der Tat viele. 130 Millionen Mädchen können weltweit nicht zur Schule gehen, 124 Millionen Frauen haben immer noch keinen Zugang zu Verhütungsmitteln, da fällt die Selbstbestimmung in der Tat schwer.