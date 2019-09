Am Tag der Anmeldung in der neuen Schule sollte ich meine Mutter begleiten. Ich hatte bitterliche Angst und traute mich nicht, sie zu äußern. Bei anderen tat ich cool. Meine Mutter bemerkte es spätestens, als ich mich auf dem Schulparkplatz panisch an die Autotür klammerte. Erst durch intensives Zureden, ließ ich mich beruhigen – nur um mich zwei Sekunden später wieder wie eine Besessene am Auto festzuklammern. Es war ein Kampf von geradezu epischer Dimension. Nach einigen Sekunden gewann ich ihn erneut und folgte Mutter zuversichtlich ins Sekretariat. Ich war allerdings total verheult, was dazu führte, dass sich alle Anwesenden besonders lieb um mich kümmerten. Die Extrazuwendung war mir unglaublich peinlich.