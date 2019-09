Yoga-Vorurteile, die dringend aus der Welt geschafft werden sollten

Vor der Probestunde hatte ich kein gutes Gefühl. Ich hatte mir die unterschiedlichsten Horrorszenarien ausgemalt, was mich wohl erwarten würde. Patschuli-geschwängerte Räume, weltfremde Esoterik und Bio-Talk war eines davon. X5-fahrende, extrem geschminkte Yuppie-Mamis in Designer-Sportoutfits, die sich in einer riesigen Spiegelwand an ihrer Perfektion und den Makeln aller anderen aufgeilen war ein weiteres. Aber lassen wir das.