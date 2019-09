Wenn man zwischendurch doch einmal Bedarf nach einer kurzen Auszeit hat, ob im Familien- oder Fernurlaub, bietet sich eine kurze, effektive Sequenz von Yogaübungen an, die nichts an Equipment benötigt (außer einer Yogamatte, sollte man diese parat haben). Die folgenden Basic Übungen dehnen von der Wirbelsäule bis in die Oberschenkel und öffnen darüber hinaus den Brustkorb, die Hüfte und Schultern. All das hilft dabei, den Stress und die Hektik abzubauen, und stärkt dabei noch den Körper.