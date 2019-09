Projektionen und andere Miesmacher

Was erst einmal nach einem dummen Klischee klingt, hat aber einen ziemlich ernsten Hintergrund, Stichwort Projektionen. Was ich damit meine? Ich möchte es kurz anhand eines Beispiels aus meinem eigenen Leben veranschaulichen: vor einigen Jahren zog ich mit einem Menschen, den ich damals sehr liebte, zusammen. Eigentlich verstanden wir uns sehr gut, aber trotzdem stritten wir uns oft und eigentlich war ich es immer, die die Streitgespräche anzettelte. Nicht, weil er so ein Idiot war, sondern weil ich permanent sauer auf ihn war. Ich warf ihm vor, keine Ambitionen und Ziele zu haben und verlangte, völlig zu unrecht wie ich heute weiß, von ihm, dass er sein Leben ändern sollte. Für mich, für unsere Zukunft, weil man ja was erreichen muss im Leben. Ich hatte mich an diesem Thema so festgebissen, dass ich jede seiner Handlungen so interpretierte, dass es ihm an Ehrgeiz fehlte. Ich konnte beinahe an nichts anderes mehr denken und schlussendlich war auch das Eier der Gründe, wieso die Beziehung zerbrach. Die Sache ist allerdings, dass er gar nicht faul war, er hatte nur sein eigenes Tempo und eben seine eigenen Ziele. Ich damals allerdings nicht. Ich stolperte durch mein Studium und arbeitete 4 Nächte die Woche in einer Bar, was ja nicht falsch ist, aber es war eben nicht das, was ich machen wollte. Ich hatte absolut keinen Plan, keine Zukunftsvisionen und ehrlich gesagt suchte ich auch nicht danach und suhlte mich in meinem Unglück. Stattdessen schoss ich mich auf meinen Partner ein und machte ihm Vorwürfe. Mal davon abgesehen, dass es völlig okay ist, keine Karriere machen zu wollen, hat er es doch geschafft und seinen Traum letztendlich verwirklicht: heute besitzt er seinen eigenen kleinen Imbiss (arscherfolgreich). Damals, nach der Trennung, ahnte ich bereits, dass es sich bei meinem gigantischen Problem eventuell um eine klitzekleine Projektion handeln könnte, dass mich seine Gelassenheit und im gewissen Maße seine behäbige Zielstrebigkeit getriggert hat, dass ich es nicht ertragen konnte, wie entspannt er in den Tag lebte, während ich mir innerlich wahnsinnigen Druck machte, meine Passion zu finden. Ich dachte damals nämlich, dass ich niemals Geld mit dem Schreiben und schon gar nicht mit der Fotografie verdienen könnte und verfolgte diese Leidenschaften deswegen erst gar nicht. Spoiler: Vor der eigenen Leidenschaft kann man sich nicht verstecken und irgendwann habe ich das auch verstanden. Aber da ist eine andere Geschichte, die ein andermal erzählt werden möchte (oder nie).