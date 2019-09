Schwanger trotz Pille: Starkes Rauchen kann die Verhütung killen

In Deutschland nehmen ca. sieben Millionen Frauen die Pille, um nicht ungewollt schwanger zu werden. Fünf bis zehn Prozent davon sind gerade einmal 12 Jahre alt. 80 Prozent sind zwischen 18 und 20 Jahre alt. Wie einfach die Einahme funktioniert, wissen wir alle: Wunder, denn sie ist einfach in der Handhabe. 21 Tage lang muss man täglich eine Pille nehmen, um nicht schwanger zu werden. In den sieben Tagen Pause setzt dann gewöhnlich die Menstruation ein. Eine sichere Sache? Nicht unbedingt!