Warum der Gebärmutterhals die verkannte erogene Zone ist

Vor vier Jahren begann sie als Sex-Coach zu arbeiten, davor hat sie Kunstprojekte initiiert, die meist einen sexuellen Hintergrund oder sogar ihre eigene sexuelle Unsicherheit zum Thema hatten. „Ich glaube das war meine Art, mich zu heilen. Wie die meisten von uns bin ich in einer Familie groß geworden, in der nicht über Sex gesprochen wurde. Als ich dieses Trauma mit Mitte Zwanzig durchbrechen konnte, entschied ich mich, anderen Frauen zu helfen. Angefangen wieder als Kunstprojekt, habe ich Geschichten Gleichgesinnter gesammelt, bin an der Universität damit aber nur auf Unverständnis gestoßen.“



Diese Erfahrungsberichte sollen ihr später noch hilfreich sein und waren schließlich Impuls, ihre eigene Selbstheilung weiter voranzutreiben. Dafür beschließt sie ins Ausland zu gehen und den Rat eines sogenannten Bodyworkers hinzuziehen. Der stellt fest, was viele Frauen weltweit mit ihr gemein zu haben scheinen: Ihr Gebärmutterhals ist taub und völlig verspannt. Sie bekommt den Rat, ihn für 21 Tage zu stimulieren. Um sich zu motivieren und selbst am „Ball zu bleiben“, gründet sie eine Support-Gruppe im Internet. Das 21 Days Programm war geboren. Binnen kürzester Zeit geht es viral und hat bis heute bereits mehr als 1200 Frauen erreicht.



Was in der Tantralehre schon lange fester Bestandteil und als epischster aller Orgasmen bekannt ist, wurde erst nach und nach auch in der westlichen Gesellschaft wissenschaftlich belegt. Dr. Barry Komisaruk hat sich beispielsweise in seinem Buch The Science of Orgasm ausführlich damit auseinandergesetzt. Gerade medizinische Eingriffe können dazu führen, dass sich die Zervix zunehmend verhärtet und sie dadurch ihrer naturgegebenen Fähigkeiten beraubt wird. Aber was genau ist denn nun dieses naturgegebene Geheimnis? „Wenn eine Frau während des Geschlechtsverkehrs genügend Oxytocin, sogenannte Liebeshormone, im Körper produziert, ist die Zervix in der Lage DMT (ein schnell und kurz wirksames Halluzinogen mit starker psychoaktiver Wirkung) freizusetzen, einen Stoff, der auch in der schamanischen Pflanzen-Medizin, beispielsweise beim Ayahuasca, zum Einsatz kommt. Das erfordert die totale Hingabe und 100%-iges Vertrauen einer Frau zu ihrem Partner oder ihrer Partnerinn. Die Zervix lehrt uns also, unserer Weiblichkeit wieder mehr Macht einzuräumen. Aus diesem Grund sehen einige unser Projekt Self:Cervix sogar vergleichbar mit einer Bewegung des sexuellen Aktivismus. Eine Frau, die sich der Möglichkeiten ihres Gebärmutterhalses bewusst ist, weiß diese für sich einzusetzen. Sie wird ihrem Partner nicht erlauben, zu früh einzudringen und bewusster mit gynäkologischen Eingriffen, die die Zervix betreffen, umgehen. Bei meiner letzten Arztkontrolle habe ich den Arzt gebeten noch kurz zu warten bis ich soweit bin und mich entspannt habe. Ich habe mich plötzlich so mächtig gefühlt.“