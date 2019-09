Diese Auswirkungen kann deine Ernährung auf deine Vagina haben

In unserem Magen befinden sich Darmbakterien, die uns bei der Verdauung helfen und für unser funktionierendes Immunsystem sehr wichtig sind. Sie können sogar Auswirkungen auf unsere Stimmung haben. In der Vagina befinden sich ebenfalls Bakterien, die in der Regel in einem natürlichen, aber auch sehr empfindlichen Gleichgewicht stehen. Wir wissen, dass Darmbakterien und vaginale Bakterien bis zu einem gewissen Maß miteinander in Beziehung stehen, erklärt Dr. Mitchell. „Es gibt zwar keine direkte Verbindung, aber wir haben Gemeinsamkeiten entdeckt“ so Mitchell. Wenn Darmbakterien sich mit der Ernährung verändern können, dann wäre es nur folgerichtig, dass dies (mit ein paar Ausnahmen) auch für vaginale Bakterien gilt.