In ihrem HBO-Spezial von 2016 scherzte Amy Schumer rum, dass einer ihrer Vorsätze fürs neue Jahr der sei „einmal eine Unterhose auszuziehen, in der es nicht so aussieht, als hätte ich mir darin meine Nase geputzt“. Das ist witzig, weil es wirklich wahr ist: Warum muss es mit so viel Schmuddel eine Vagina haben so verflucht schmuddelig sein?