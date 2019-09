„The worst celebrity camel toes EVER“, titelt dailystar.co.uk, „Oops moment: Most shocking cases of celebrity camel toe“ (indiatoday), „We can see EVERYTHING: Most embarrassing celebrity camel toes“, liest man auf entertainmentwise.com. Und das sind nur zufällige Treffer von der ersten Google-Seite. Traurig, oder?! Warum ist die Vulva so etwas vermeintlich Peinliches, das man verstecken oder weswegen man sich sogar schämen sollte?